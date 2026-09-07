راعبة أسبوع باكو للعمل المناخي: أسبوع باكو للعمل المناخي يعكس قيادة أذربيجان المستمرة في أجندة المناخ

باكو، 8 سبتمبر، أذرتاج

أعلنت راعية أسبوع لندن للمناخ وأسبوع باكو للعمل المناخي السفيرة ماليني مهرا اليوم 8 سبتمبر في تصريح لوكالة أذرتاج أن تنظيم أسبوع العمل المناخي في باكو للمرة الثالثة يظهر قيادة أذربيجان الراسخة والمستمرة في أجندة المناخ العالمية.

وأوضحت مهرا أن الهدف الرئيس من المبادرة تعزيز التوافق بين أولويات قمم المناخ والتنفيذ المحلي، مع التركيز على تمويل المناخ والتحول إلى الطاقة المستدامة وحماية الموارد المائية وخفض إطلاق غاز الميثان.

كما تطرقت السفيرة إلى أهمية نتائج تمويل المناخ المحققة في باكو، مشيرة إلى أن مفاوضات مؤتمر الكوب29 حددت هدفاً لتعبئة ما لا يقل عن 300 مليار دولار لترتفع إلى 3ر1 تريليون دولار خلال فترة زمنية محددة.

وأكدت مهرا أن رئاسة مؤتمر الكوب31 القادمة في تركيا يمكنها دفع هذه الأهداف قدماً للحفاظ على الزخم المناخي العالمي وزيادة مستوى الطموحات الدولية.