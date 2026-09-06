منسق الأمم المتحدة يشيد بالتعاون مع أذربيجان في أسبوع المناخ 2026

باكو، 7 سبتمبر، أذرتاج

أكد المنسق المقيم للأمم المتحدة في أذربيجان دميترو شلاباتشينكو في كلمته في جلسة نقاشية ضمن أسبوع باكو للعمل المناخي 2026 أن المنظمة حشدت 25 وكالة تابعة لها لدعم مبادرات مؤتمر الكوب29، مشيراً إلى توقيع إطار التعاون للتنمية المستدامة للأعوام 2026-2030 مع الحكومة الأذربيجانية.

وأبرز شلاباتشينكو دور المنصة العالمية للشفافية المناخية والحوار رفيع المستوى المنعقد في بون للإعداد للتقارير الثنائية للشفافية، مؤكداً تضمين إطار التعاون الجديد بنوداً تنفيذية ملموسة تتعلق بالمناخ بفضل التأثير الإيجابي لمؤتمر الكوب29.