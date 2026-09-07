مناقشة دور الشباب في العمل المناخي والتحضير لمؤتمر الكوب31 ضمن أسبوع باكو للمناخ

باكو، 8 سبتمبر، أذرتاج

تناولت طاولة مستديرة رفيعة المستوى بعنوان "من التعهدات إلى التنفيذ: نحو الكوب31 " عُقدت ضمن فعاليات أسبوع باكو للعمل المناخي 2026 دور الشباب في العمل المناخي وربط التعليم بالفرص العملية.

وأكد ممثل الرئيس الأذربيجاني لشؤون المناخ ورئيس مؤتمر الكوب29 مختار باباييف أن العمل المناخي يعيد تشكيل مهام ووظائف المستقبل، مشدداً على أهمية تمكين الشباب من الوصول إلى سوق العمل الأخضر في مجالات الطاقة النظيفة والهندسة والزراعة.

ومن جانبه، أوضح المفاوض الرئيسي لمؤتمر الكوب29 يالتشين رفيعيف أن أذربيجان تواصل عملها ضمن "ترويكا مؤتمر الأطراف" بالتعاون مع البرازيل وتركيا وأستراليا لإعداد تقرير الكوب31 مع إدماج رؤى الشباب فيه.

وأعلنت المديرة التنفيذية لمؤتمر الكوب31 فاطمة فارانك أن المؤتمر القادم في تركيا سيكون "مؤتمراً للشباب" وستعكس اقتراحاتهم في الوثائق الختامية، فيما أكدت بطلة الشباب لمؤتمر الكوب31 سالي هيغينز أن النجاح المناخي يقاس بالنتائج العملية الملموسة.

واختُتمت الجلسة بالتأكيد على تعزيز مهارات الجيل القادم ليكونوا صناع قرار في الدبلوماسية المناخية.