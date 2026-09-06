الباحث اليمني: استخدام تقنيات الطاقة المتجددة سبيل رئيسي لمواجهة التغير المناخي

باكو، 7 سبتمبر، أذرتاج

أكد الباحث اليمني رامي السامعي في تصريح لمراسلة وكالة أذرتاج على هامش أسبوع باكو للعمل المناخي أن التغير المناخي يظل تحدياً عالمياً خطيراً تعاني اليمن من آثاره بشكل مباشر.

وأوضح السامعي ضرورة التركيز على خفض الانبعاثات وزيادة الاستثمارات في قطاع الطاقة المتجددة، لا سيما عبر إنشاء محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتوسيع المشاريع القائمة.

وأشار الباحث اليمني إلى أهمية المناقشات الجارية في أسبوع باكو للمناخ لدعم جهود مكافحة التغير المناخي وتعزيز استخدامات الطاقة المتجددة.