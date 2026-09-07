ممثل وزارة الزراعة والغابات التركية يؤكد أن مبادرة "باكو نيكسوس" تعتمد على منصة "هارمونيا" لتعزيز التنسيق المناخي

باكو، 8 سبتمبر، أذرتاج

أكد ممثل وزارة الزراعة والغابات التركية تولغاهان بختيار في كلمته خلال طاولة مستديرة رفيعة المستوى بعنون "التناغم في العمل: التعاون من أجل زراعة صامدة أمام التغير المناخي" ضمن فعاليات أسبوع باكو للعمل المناخي 2026 أن القطاع الزراعي أحد أكثر القطاعات تأثراً بالتغيرات المناخية.

وأوضح أن قضايا شح المياه والجفاف وتدهور الأراضي والأمن الغذائي مترابطة، مما يتطلب التعامل مع أزمات الغذاء والمياه والمناخ كواقع واحد.

وأشار بختيار إلى أن مبادرة "باكو نيكسوس" التي تعمل تركيا على إعدادها لا تُعد منافساً للمبادرات العالمية القائمة، بل تستلهم من مبادرة "هارمونيا" المناخية التي أطلقتها أذربيجان خلال رئاستها مؤتمر الكوب29 بهدف الحد من التشتت وتوحيد الجهود بين المبادرات الزراعية والمناخية بشكل أكثر تنسيقاً.