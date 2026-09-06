نائب وزير الخارجية الأذربيجاني: أسبوع باكو للعمل المناخي يلعب دوراً مهماً في مواصلة الأجندة العالمية

باكو، 7 سبتمبر، أذرتاج

أكد نائب وزير الخارجية الأذربيجاني والمفاوض الرئيسي لمؤتمر الكوب29 يالتشين رفيعيف في تصريح صحفي على هامش أسبوع باكو للعمل المناخي 2026 أن فعاليات أسبوع باكو للعمل المناخي 2026 تُعقد بالتوازي مع أسبوع المناخ للأمم المتحدة، مما يكتسب أهمية كبيرة لمواصلة الأجندة المناخية العالمية كإرث رئيسي لمؤتمر الكوب29.

وأوضح رفيعيف أن جهود أذربيجان أسهمت في تشجيع الأطراف على تقديم تقارير الشفافية لفترة سنتين للبدء في الدورة التقريرية القادمة، مشيراً إلى أن المنصة تقدم الدعم والتدريب للبلاد التي تواجه صعوبات في إعداد تقاريرها الشفافية.