مدير وكالة مصادر الطاقة المتجددة يعلن تشغيل عدة محطات للطاقة المتجددة بقدرة 2 جيجاواتين إلى نهاية عام 2027

باكو، 7 سبتمبر، أذرتاج

أكد مدير الوكالة الحكومية لمصادر الطاقة المتجددة جافيد عبد اللهيف في تصريح لوكالة أذرتاج أنه يتم العمل على تشغيل وربط 11 محطة للطاقة الشمسية وطاقة الرياح بالشبكة الكهربائية بقدرة إجمالية تبلغ نحو 2 جيجاواتين إلى نهاية عام 2027.

وأوضح عبد اللهيف أنه من المتوقع افتتاح عدة محطات قبل نهاية العام الجاري، مشيراً إلى تركيب ألواح شمسية منازل الأفراد بالقرى المعاد إعمارها في قراباغ وزنكزور الشرقية ومواصلة شركة بي بي بناء محطة شفق للطاقة الشمسية.

وأشار مدير الوكالة إلى أن توسيع استخدام الطاقة المتجددة يمثل أحد الاتجاهات الرئيسية لسياسة الطاقة في أذربيجان.