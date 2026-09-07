إسماعيل سراج الدين: من الضروري تعاون البلدان الخمسة المطلة على بحر الخزر

باكو، 8 سبتمبر، (أذرتاج)

أكد الرئيس المشارك لمجلس أمناء مركز نظامي الكنجوي الدولي والنائب السابق لرئيس البنك الدولي إسماعيل سراج الدين أن انخفاض مستوى بحر الخزر جراء التغيرات المناخية يؤثر بتأثير مباشر على المنظومة البيئية والبنية التحتية للموانئ والقاعدة الاقتصادية للمجتمعات الساحلية.

وأوضح سراج الدين أنه لا يمكن لأي بلد مواجهة هذا التحدي بمفردها، مشدداً على ضرورة تعزيز التعاون بين البلاد الخمسة المطلة على البحر وهي أذربيجان وإيران وكازاخستان والاتحاد الروسي وتركمانستان بإدارة وقيادة أذربيجانية.

وأشار مسؤول المركز إلى أهمية إعداد برنامج عمل إقليمي طويل الأجل يشمل المحاور البيئية والاقتصادية والاجتماعية والبنية التحتية.