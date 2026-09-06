رئيس صندوق الصفر نفايات: نتقدم معاً من باكو نحو مؤتمر الكوب31 في تركيا

باكو، 7 سبتمبر، أذرتاج

أكد بطل المناخ رفيع المستوى لمؤتمر الكوب31 ورئيس صندوق الصفر نفايات صمد أغير باش في كلمته في افتتاح أسبوع باكو للعمل المناخي 2026 أن فريق الكوب31 يستفيد من خبرة أذربيجان في الكوب29 لمواصلة الجهود المناخية المشتركة نحو القمة القادمة في تركيا.

وأوضح أغير باش ضرورة ربط الالتزامات المناخية بالاقتصاد الحقيقي وتحويلها إلى مشاريع استثمارية جاذبة، لا سيما للدول النامية والدول الجزرية الصغيرة النامية.

وشدد على أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتحفيز الاقتصاد الدائري من خلال إعادة تدوير النفايات، مؤكداً أن مؤتمر الكوب31 سيكون منصة للتنفيذ والتأثير الفعلي.