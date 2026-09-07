خيّام محمدوف: يجب أن نراقب العمليات التي تجري في الغلاف الجوي وأحواض الأنهار في الوقت الفعلي

باكو، 8 سبتمبر، (أذرتاج)

أكد النائب الأول لرئيس الهيئة الوطنية للموارد المائية في أذربيجان خيام محمدوف في كلمته خلال جلسة نقاشية ضمن أسبوع باكو للعمل المناخي 2026 أن تزايد موجات الجفاف والفيضانات الشديدة يؤثر بتأثير مباشر على الاقتصاد والزراعة والبنية التحتية.

وأوضح محمدوف أن المراقبة بالزمن الحقيقي للعمليات الجوية والمائية ضرورية للتنبؤ بالمخاطر واتخاذ إجراءات استباقية.

وأشار مسؤول الهيئة إلى أن التقنيات الرقمية وإدماج الذكاء الاصطناعي في أنظمة الإنذار المبكر يحظيان بأهمية بالغة للحد من مخاطر الكوارث وتعزيز القدرة على التكيف المناخي.