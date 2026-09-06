جلسة حوارية في باكو لبحث تطوير صناعة الطاقة الخضراء عبر الابتكار والتحول الرقمي

باكو، 7 سبتمبر، أذرتاج

عُقدت ضمن فعاليات "أسبوع باكو للعمل المناخي 2026" جلسة حوارية بعنوان "تطوير صناعة الطاقة الخضراء من خلال الابتكار والتقنيات الرقمية والتعاون الإقليمي" بإدارة نائبة مدير الوكالة الحكومية لمصادر الطاقة المتجددة رعنا همّتوفا.

وشهدت الجلسة مشاركة رئيسة قسم شراكات المناخ والتكنولوجيا في منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية بترا شفاغر والمديرة التنفيذية لمركز منظمة التعاون الإسلامي للطاقة النظيفة آيسيل يعقوبوفا والمديرة التنفيذية لغرفة التجارة الألمانية الأذربيجانية نرجس فياك والرئيس التنفيذي لشركة سوكار غرين إيلمير موساييف إلى جانب ممثلة معهد التطوير والدبلوماسية بجامعة آدا نرجس إسماعيلوفا، حيث جرى بحث سبل تسريع التحول في مجال الطاقة وتوسيع الشراكات الاستثمارية.

وتركزت النقاشات على استغلال إمكانات أذربيجان في مجالي الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لزيادة حصة المصادر المتجددة في منظومة الطاقة الوطنية وتوسيع فرص تصدير الطاقة الخضراء.

وأكد المشاركون أن التحول نحو الطاقة النظيفة وتطبيق الحلول الرقمية لا يقتصران على مواجهة التغير المناخي فحسب، بل ويمتدان لتأمين استدامة الطاقة وفتح آفاق جديدة للاستثمار والتعاون الإقليمي بين القطاعين العام والخاص أيضا.