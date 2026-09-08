رئيسة المجلس الوطني الأذربيجاني تستعرض في جامعة كولومبيا أجندة أذربيجان المناخية ودور البرلمان في التنمية المستدامة

باكو، 9 سبتمبر، أذرتاج

أكدت رئيسة المجلس الوطني الأذربيجاني صاحبة غفاروفا في كلمة ألقتها بجامعة كولومبيا حول تحويل التعهدات العالمية إلى عمل وطني أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة يعتمد باعتماد مباشر على السياسات الوطنية والتشريعات المحلية.

وأوضحت غفاروفا أن البرلمانات توفر الإطار القانوني والمؤسسي اللازم لتنفيذ الالتزامات الدولية عبر وظائفها التشريعية والرقابية، مشيرة إلى أن الانتقال نحو الطاقة النظيفة والتنويع الاقتصادي في أذربيجان يتطلب استثمارات مستدامة وتطوير رأس المال البشري والابتكار، فضلاً عن تضافر جهود الحكومة والقطاع الخاص والجامعات والمجتمع المدني.