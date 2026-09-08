وزير الخارجية الأذربيجاني: استضافة أسبوع المناخ دليل على الثقة بأذربيجان

باكو، 9 سبتمبر، أذرتاج

قال وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بايراموف في حديث له مع الصحفيين في باكو إن استضافة أسبوع العمل المناخي تحدد عبر عملية تنافسية قائمة على التناوب بين مجموعات الأمم المتحدة الإقليمية وإن أذربيجان نالت حق الاستضافة بشكل تنافسي ضمن مجموعة أوروبا الشرقية فيما اعتبر ذلك مؤشرا على تنامي النفوذ الدولي للبلد والثقة به وأرضية مهمة لمواصلة إرث مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين الكوب29.

وأشار الوزير بايراموف إلى ارتفاع مستوى المشاركة في الفعالية وأضاف أن مؤتمر الكوب31 الذي يعد أكبر فعالية مناخية في العالم سيعقد في أنطاليا وأن هناك علاقات وثيقة بين أذربيجان ورئاسة تركيا الشقيقة، مؤكدا دعم أذربيجان الكامل لمؤتمر أنطاليا والمشاركة النشطة في عملية التحضير له.