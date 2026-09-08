وزير الخارجية الأذربيجاني يعلن مشاركة أذربيجان بوفد رفيع في الجمعية العامة للأمم المتحدة

باكو، 9 سبتمبر، أذرتاج

أعلن وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بايراموف في تصريح صحفي أن أذربيجان ستشارك بوفد كبير في أعمال الدورة القادمة للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأوضح الوزير بايراموف أنه من المقرر عقد العديد من الفعاليات الدولية رفيعة المستوى، إلى جانب إجراء اجتماعات ثنائية مكثفة على هامش أعمال الجمعية العامة.