مناقشة الموضة المستدامة ضمن أسبوع باكو للعمل المناخي

باكو، 9 سبتمبر، أذرتاج

عقد في الثامن من سبتمبر في باكو ضمن أسبوع باكو للعمل المناخي 2026 طاولة مستديرة وعرض أزياء حول موضوع الموضة المستدامة بمشاركة ممثلين عن صناعة الأزياء من أذربيجان وأوروبا وخبراء ومصممين.

وقالت نائبة المجلس الوطني والبطلة رفيعة المستوى للمناخ في مؤتمر الكوب29 ورئيسة المشروع نكار أرباداراي إن الهدف لا يقتصر على مناقشة تحديات صناعة الأزياء فحسب، بل ويشمل عرض رؤى المصممين وحلولهم المستدامة تجاه تغير المناخ أيضا، مشيرة إلى بقاء شهرين على مؤتمر الكوب31 وتركيز الاهتمام على موضوع الصفر نفايات.

وأكدت راعية أسبوع لندن للمناخ وأسبوع باكو للعمل المناخي ماليني مهرا أهمية الاستدامة البيئية وكفاءة استخدام الموارد وتحسين عمليات الإنتاج.

وأشارت رئيسة مؤسسة العالم التركي للثقافة والتراث أكتوتي رايمكولوفا ورئيسة لجنة الأسرة والمرأة والطفل في المجلس الوطني هجران حسينوفا إلى أن التراث الحضاري التركي قام على احترام الطبيعة ودور المرأة والشباب في العمل البيئي وأهمية نمط الحياة دون نفايات.

هذا وناقش الخبراء تأثير صناعة الأزياء على المناخ وخفض النفايات النسيجية وإعادة التدوير.

واختتمت الفعالية بعرض للأزياء المستدامة جسد موضوعات الاستدامة والطبيعة والمناخ بشكل إبداعي.