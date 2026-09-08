وزير الخارجية الأذربيجاني يؤكد في أسبوع المناخ التزام أذربيجان بالتحول الأخضر والدبلوماسية المناخية

باكو، 9 سبتمبر، (أذرتاج)

أكد وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بايراموف في كلمته يوم 9 سبتمبر خلال حفل الافتتاح رفيع المستوى لأسبوع المناخ الرابع التابع لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ الذي تستضيفه وتنظمه وزارة الخارجية في باكو العزم على إثبات قدرة منتجي الطاقة التقليديين على التحول إلى رواد للمستقبل الأخضر والمستدام.

وأوضح الوزير بايراموف أن هذه الجهود تستند إلى الرؤية الاستراتيجية طويلة الأمد للرئيس إلهام علييف، مشيراً إلى استمرار أذربيجان في أداء دورها الفاعل في الدبلوماسية المناخية حتى بعد انتهاء رئاستها مؤتمر الكوب.

وأشار بايراموف إلى استضافة باكو المنتدى الحضري العالمي الثالث عشر واليوم العالمي للبيئة هذا العام، فضلاً عن تعزيز التوافق بين كبار المفاوضين عبر آليات الدبلوماسية غير الرسمية مثل "لقاءات شاماخي".