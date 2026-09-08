الرئيس إلهام علييف يبعث ببرسالة تهنئة إلى رئيس طاجيكستان

باكو، 9 سبتمبر، (أذرتاج)

وأعرب رئيس أذربيجان إلهام علييف في رسالة التهنئة التي بعث بها إلى إلى رئيس جمهورية طاجيكستان إمام علي رحمن بمناسبة الذكرى الـ 35 لاستقلال بلده عن ارتياحه من تعزيز صروح الصداقة والأخوة بين أذربيجان وطاجيكستان التي تعكس إرادة الشعبين المرتبطين بالجذور الدينية والثقافية والتاريخية المشتركة وإثرائها بمضمون جديد يوماً بعد يوم.

وأكد الرئيس علييف أن الحوار النشط على أعلى المستويات والاتصالات المنتظمة والتعاون الوثيق تهيئ الظروف لتطوير هذه العلاقات وتعميقها بسرعة أكبر.

كما أعرب السيد الرئيس عن ثقته في أن الشراكة الاستراتيجية القائمة على الثقة والدعم المتبادلين ستواصل تطورها وتعزيزها في خط تصاعدي بفضل الجهود المشتركة.