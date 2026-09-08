"بيت قراباغ للمنسوجات" يخطط زيادة طاقته الإنتاجية وعدد العمال في فرعه بخوجالي

باكو، 9 سبتمبر، أذرتاج

أعلن مؤسس شركة "بيت قره باغ للمنسوجات" رضوان تهمزوف في تصريح صحفي بمدينة خوجالي أن فرع الشركة الذي افتتح في مايو الماضي يعمل به حالياً 105 فرد، مستهدفاً رفع عدد العمال إلى 200 شخص والطاقة الإنتاجية السنوية إلى مليون قطعة.

وأوضح أن المصنع يقع في نطاق إنتاجه نحو 200 صنف من المنسوجات المنزلية ويوجه 75 في المائة من إنتاجه للسوق المحلي إلى جانب بدء التصدير لجورجيا ومولدوفا.

وأشار المؤسس إلى التخطيط لإحداث 100 فرصة عمل إضافية مستقبلاً عبر البدء في إنتاج الملابس الجاهزة والخاصة، مؤكداً أن 95 في المائة من العاملين هم من السكان المحليين العائدين لمنازلهم ضمن برنامج العودة الكبرى.