وزير خارجية أذربيجان: التغير المناخي لم يعد خطراً بعيداً

باكو، 9 سبتمبر، (أذرتاج)

أكد وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بايراموف في كلمته خلال حفل الافتتاح رفيع المستوى لأسبوع المناخ الرابع التابع لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ الذي تستضيفه باكو وتنظمه وزارة الخارجية يوم 9 سبتمبر أن التغير المناخي لم يعد خطراً بعيداً بل أصبح واقعاً ملموساً تؤثر تداعياته على الاقتصاديات الوطنية والأسواق المالية العالمية.

وأوضح الوزير بايراموف أن هذه التطورات جعلت من التنويع الاقتصادي واستدامة الطاقة أمراً حيوياً لضمان الأمن القومي والاستقرار الاقتصادي والصلابة طويلة الأمد.

كما شدد بايراموف على ضرورة مواصلة أداء دور حاسم في دفع الأجندة المناخية العالمية، مشيراً إلى أن القيادة الدولية خلال الأشهر القادمة ستكتمل بخطوات حاسمة سيتم اتخاذها في المنطقة.