وزير الخارجية الأذربيجاني يؤكد محورية دور أذربيجان في تنفيذ مشروع مسار ترامب

باكو، 9 سبتمبر، أذرتاج

أكد وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بايراموف في تصريح صحفي أن تنفيذ مشروع مسار ترامب للسلام والازدهار الدوليين تريبب يستحيل دون مشاركة أذربيجان المباشرة كونه يرتبط بنقاط الدخول والخروج عبر حدودها على الرغم من تركيز المفاوضات الرئيسية للمشروع بين الولايات المتحدة وأرمينيا.

وأوضح الوزير بايراموف أن الشركاء الأمريكيين يحيطون باكو علماً بمجريات المباحثات بانتظام، مشيراً إلى أهمية الإسراع في تطبيق المشروع لما يحققه من منافع إقليمية مشتركة.

وأضاف بايراموف أن أذربيجان تواصل تنفيذ التزاماتها بنجاح، متطرقاً إلى بدء أعمال إعادة تأهيل خطوط السكك الحديدية في نخجوان وإجراء مفاوضات مع الشركاء الدوليين المهتمين بالمشروع.