افتتاح المعرض الفني الدولي "ماما الطبيعة الأم في مدريد

باكو، 9 سبتمبر، أذرتاج

شهدت مؤسسة بونس بالعاصمة الإسبانية مدريد اليوم 8 سبتمبر افتتاح المعرض الفني الدولي " ماما الطبيعة الأم" المبتكر من قبل نائبة رئيسة مؤسسة حيدر علييف ومؤسسة ورئيسة الجمعية الأهلية "إيديا" للحوار الدولي من اجل حماية البيئة ليلى علييفا برفقة أرزو علييفا.

وحضر حفل الافتتاح المنظم بالتعاون بين مؤسسة حيدر علييف والسفارة الأذربيجانية في إسبانيا، ليلى علييفا وآرزو علييفا وأعضاء السلك الدبلوماسي إلى جانب رئيس الإدارة العامة بوزارة الخارجية الإسبانية لوي فونسيكا سانشيز.

ويستمر المعرض حتى 18 سبتمبر، حيث يعرض أعمالاً فنية لرسامين من أذربيجان وإسبانيا وإيطاليا وألمانيا وبلاد أخرى تسلط الضوء على حماية البيئة.

وفي كلمتها خلال الافتتاح، أوضحت ليلى علييفا أن المشروع انطلق لأول مرة في باكو ضمن فعاليات مؤتمر الكوب29، ثم طاف عدة عواصم عالمية مثل المنامة ولندن وبرلين وروما وجنيف، مؤكدة على أهمية الحفاظ على الطبيعة ومواردها من أجل المستقبل.

ومن جانبهما، أكد سفير أذربيجان رامز حسنوف والمسؤول بالخارجية الإسبانية لوي فونسيكا سانشيز أن المعرض يعزز المسؤولية البيئية ويفتح آفاقاً جديدة للحوار الثقافي والتعاون بين البلدين.