المديرة التنفيذية لمؤتمر الكوب31: إذا تجاوزت الأزمة الحدود فيجب أن تتجاوز إرادتنا الحدود

باكو، 9 سبتمبر، أذرتاج

أعلنت نائبة وزير البيئة والتخطيط العمراني وتغير المناخ التركي والمديرة التنفيذية لمؤتمر الكوب31 فاطمة وارانك في التاسع من سبتمبر في باكو خلال حفل الافتتاح رفيع المستوى لأسبوع المناخ الرابع لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ أن مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين سيكون صوت المناطق الهشة.

وأكدت فارانك أن تجاوز الأزمة للحدود يتطلب إرادة تتجاوز الحدود وأن العدالة المناخية ستبقى الموجه الأساسي.

وأوضحت أن مهمة المؤتمر تتمثل في تحويل الالتزامات إلى نتائج ملموسة ومبادرات واستثمارات وأن العالم يحتاج إلى إرادة تحول الأهداف الحالية إلى إجراءات حقيقية في الزراعة والصناعة والمدن بدلا من قوائم أهداف جديدة.