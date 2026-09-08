أسبوع باكو للعمل المناخي يدعو إلى تحويل الالتزامات إلى تنفيذ

باكو، 9 سبتمبر، أذرتاج

تتواصل في باكو فعاليات أسبوع باكو للعمل المناخي 2026 في يومها الثالث.

وأكدت الفعالية أن أزمة المناخ واقع حالي وليست توقعا مستقبليا وتتطلب إجراءات عاجلة.

وتتمثل الرسالة الرئيسية لليوم الثالث في تحويل الالتزامات إلى عمل فعلي وضمان القيادة المناخية عبر الشراكة وتعبئة الموارد المالية.