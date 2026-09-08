وزير الخارجية الأذربيجاني يؤكد وجود فرص لتوقيع اتفاق السلام شرط وفاء أرمينيا بالتزاماتها الدستورية

باكو، 9 سبتمبر، أذرتاج

أكد وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بايراموف في تصريح صحفي أنه عقب إعلان الرئيس إلهام علييف في قمة واشنطن بدء عهد السلام لأذربيجان، أثبتت الخطوات العملية اللاحقة هذه الحقيقة.

وأوضح الوزير بايراموف أن استكمال مفاوضات اتفاق السلام يتطلب اتخاذ أرمينيا خطوات ملموسة وإجراء تعديلات دستورية.

وأشار بايراموف إلى أن إعراب القيادة الأرمينية بعد الانتخابات عن توقعاتها بشأن العملية الدستورية حتى نهاية العام يفتح المجال للانتقال إلى مرحلة جديدة، مؤكداً ثبات موقف باكو وجود فرص حقيقية لمواصلة العملية وتوقيع اتفاق السلام في حال التزام إيريفان بتعهداتها.