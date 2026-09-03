العالمة الاجتماعية الفرنسية تعتبر مبادرة الاستفتاء للتجمع الوطني مرحلة جديدة من القيود المفروضة على الحجاب

باكو، 2 سبتمبر، أذرتاج

أكدت أستاذة علم الاجتماع بجامعة ستراسبورغ حنان كريمي في مقابلة مع موقع "ميديا بارت" أن اقتراح حزب التجمع الوطني إر إن حظر الحجاب في الأماكن العامة يأتي إطاراً للتوسع المستمر في القيود المفروضة على المظهر الديني للمسلمات منذ أكثر من 30 عاماً.

وأوضحت كريمي أن تنظيم الرموز الدينية بدأ عام 1994 وتصاعد بمنع الرموز الواضحة في المدارس عام 2004، ممتداً إلى الرياضة والقطاعين العام والخاص.

كما انتقدت التغطية الإعلامية الفرنسية وتبرير الحظر تحت ذريعة "حماية المرأة"، داعية إلى مناقشة ظاهرة الإسلاموفوبيا والتمييز ضد المسلمين بشكل أكثر وضوحاً.