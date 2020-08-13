مكالمة هاتفية بين الرئيس الأذربيجاني والرئيس الروسي

باكو، 13 أغسطس (أذرتاج).

أجرى الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في 12 أغسطس مكالمة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

أحاط الرئيس إلهام علييف الرئيسَ فلاديمير بوتين علما بما ارتكبته أرمينيا من استفزاز في اتجاه محافظة توفوز الأذربيجانية الواقعة في الحدود بين أرمينيا وأذربيجان خلال فترة ما بين 12-16 يوليو. وأكد رئيس الجمهورية ان الحادث العدواني الأرميني الأخير أدى الى مقتل عسكريين للقوات المسلحة لجمهورية أذربيجان ومواطن مدني. وقال الرئيس إلهام علييف ان عددا كثيرا من البيوت دُمِّرت وأصبحت غير صالحة للسكن نتيجة القصف المدفعي الذي قامت به القوات المسلحة لأرمينيا على القرى والمناطق السكنية الحدودية.

وأشار الرئيس إلهام علييف الى ان الهدف الرئيسي لهذا الهجوم العسكري الأرميني هو جر الأطراف الثالثة الى النزاع القائم بين أرمينيا وأذربيجان.

كما لفت الرئيس إلهام علييف الى انتباه الرئيس الروسي ان استمرار نقل الشحن العسكري من روسيا الى أرمينيا من 17 يوليو حتى اليوم بعد انتهاء الاشتباكات المسلحة التي وقعت في الحدود بين أرمينيا وأذربيجان يثير قلقا وتساؤلات جدية لدى الشارع الاذربيجاني.

قال الرئيس إلهام علييف ان حجم الشحن العسكري المنقول من روسيا الى أرمينيا مع استخدام المجال الجوي لكل من كازاخستان وتركمانستان وجمهورية ايران الإسلامية حتى اليوم عقب الاشتباكات العسكرية التي وقعت في الحدود بين أرمينيا وأذربيجان يتجاوز 400 طن، مؤكدا ان الهدف الرئيسي من المكالمة الهاتفية هو توضيح هذه المسألة.

كما نوقشت اثناء المكالمة الهاتفية المسائل المطروحة في اجندة التعاون الثنائي بين البلدين واعرب عن النية المتبادلة للمزيد من تعزيز الشراكة الأذربيجانية الروسية في كافة المجالات.

وهنأ الرئيس الأذربيجاني نظيرَه الروسيَ فلاديمير بوتين بمناسبة تسجيل لقاح "كوفيد 19" في روسيا.