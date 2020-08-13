تعاون بين الإيسيسكو وكومستيك لدعم دول العالم الإسلامي في العلوم والتكنولوجيا

باكو، 13 أغسطس (أذرتاج).

عقدت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، واللجنة الدائمة للتعاون العلمي والتكنولوجي "كومستيك" التابعة لمنظمة العالم الإسلامي، جلسة مباحثات اليوم الأربعاء عبر تقنية التصوير المرئي، لمناقشة تطوير التعاون بين الجانبين في العلوم والتكنولوجيا والبحث العلمي والتعليم العالي.

وخلال الجلسة أكد الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام للإيسيسكو، حرص المنظمة على مزيد من التعاون مع الكومستيك، وتنفيذ برامج مشتركة لفائدة دول العالم الإسلامي في المجالات المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا وبناء قدرات العلماء ومراكز الأبحاث في تلك الدول.

من جانبه رحب الدكتور محمد إقبال شودري، المنسق العام للكومستيك، بتطوير التعاون مع الإيسيسكو، مشيرا إلى أنه سبق للجانبين العمل معا في تنفيذ العديد من المبادرات والبرامج المشتركة.

وشمل جدول أعمال الجلسة، التي حضرها عدد من مديري القطاعات في الإيسيسكو ومسؤولي الكومستيك، مناقشة عدد من الموضوعات المهمة المتعلقة بالتعاون بين الجانبين، أبرزها التخطيط لتنظيم نشاط مشترك بشأن الذكاء الاصطناعي، والشبكة المقترحة للجامعات فيما يتعلق بخطة الزمالة بين لجنة التعليم والكومستيك، مشاركة الإيسيسكو في الدورة الثانية من جائزة الريبوتات، والمبادرة المشتركة بين الإيسيسكو والكومستيك حول "المرأة في العلوم في الدول الإفريقية الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي".

واتفق الجانبان على دراسة النشاطات التي يمكن العمل المشترك على تنفيذها، من خلال فريقي عمل من الإيسيسكو والكومستيك، والبدء في تخطيط وتنفيذ برامج عملية يكون لها أثرا ملموسا على مجالات العلوم والتكنولوجيا والبحث العلمي في دول العالم الإسلامي.

يُذكر أن اللجنة الدائمة للتعاون العلمي والتكنولوجي (كومستيك) هي لجنة وزارية أنشئت عام 1981، طبقا لقرار صادر عن مؤتمر القمة الإسلامي الثالث الذى عقد في مكة المكرمة والطائف بالمملكة العربية السعودية في العام نفسه. مقرها في إسلام آباد ويرأسها فخامة رئيس جمهورية باكستان، ومهمتها متابعة تطبيق القرارات الصادرة عن المؤتمر الإسلامي في المجالات العلمية والتكنولوجية، ودعم التعاون بين دول العالم الإسلامي في هذه المجالات.