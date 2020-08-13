قيادة وزارتي دفاع أذربيجان وتركيا يزورون ضريح حيدر علييف ومقابر الشهداء

باكو، 13 أغسطس / آب، (أذرتاج)

قام اليوم وزير الدفاع الأذربيجاني الجنرال ذاكر حسنوف ووزير الدفاع التركي خلوصي أكار والنائب الأول لوزير الدفاع الأذربيجاني ورئيس هيأة الأركان العامة الجنرال نجم الدين صديقوف ورئيس الأركان العامة لجمهورية تركيا الجنرال ياشار جولر بزيارة ضريح الزعيم القومي حيدر علييف مؤسس أذربيجان الحديثة في المقابر الفخرية ووضع إكليلا من الزهور أمامه تخليدا لذكراه.

أفادت وكالة أذرتاج أن الضيوف زاروا مقابر أبناء الوطن البواسل الذين استشهدوا في سبيل استقلال أذربيجان ووحدة أراضيها تخليدا لذكراهم ووضعوا إكليلا من الزهور أمام نصب "الشعلة الخالدة".

ثم زاروا النصب التذكاري إحياء لذكرى الجنود الأتراك ووضعوا باقات من الزهور أمامه.