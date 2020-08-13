وزير الخارجية الجورجي: جورجيا ملتزمة لفكرة تحقيق مشروع ممر الغاز الجنوبي

تبيليسي، 13 أغسطس (أذرتاج).

ان التعاون الإقليمي فوة محركة رئيسية للتنمية الطويلة المدى والمستدامة. وخير نموذج لذلك صيغة تعاون ثلاثي بين أذربيجان وجورجيا وتركيا.

أفاد المراسل الخاص لوكالة أذرتاج ان هذه الكلمات قالها وزير الخارجية الجورجي داود زالكالياني في مؤتمر سنوي في موضوع "جورجيا والجوار".

في حديثه عن مشروع ممر الغاز الجنوبي قال ان بلاده ملتزمة بفكرة تحقيق هذا المشروع. بين جورجيا وأذربيجان وتركيا تآزر إقليمي فريد من نوعه. من جهة يتم تلبية الطلب المتزايد على موارد الطاقة الأذربيجانية، من جهة أخرى تخلق إمكانيات الترانزيت لدى جورجيا وتركيا فرصة فريدة من نوعها لنقل الموارد الإضافية الى الأسواق الأوروبية، حسبما قال وزير الخارجية.

أضاف ان افتتاح الجزء الثاني من تاناب بمشاركة رئيس الوزراء الجورجي والرئيسين الاذربيجاني والتركي في العام الماضي نموذج آخر للتعاون الإقليمي. يفتح هذا المشروع صفحة جديدة في امن أوروبا ويوفر عمل ممر الغاز الجنوبي بكامل طاقته.

أعرب الوزير عن ثقته في ان اعمال انشاء سكة حديد باكو- تبيليسي-قارس التي تربط ببلدان آسيا المركزية بمشاريع النقل والمواصلات الجورجية ستستكمل قريبا.

أكد زالكالياني ان التعاون الإقليمي يبقى احد الأولويات الرئيسية للسياسة الخارجية لجورجيا. لم تغير سياسة جورجيا في هذا.