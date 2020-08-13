17 وفاة من كورونا في باكستان خلال اليوم الماضي

إسلام آباد، 13 أغسطس / آب، (أذرتاج)

وفقا للمعلومات الأخيرة، ارتفع عدد المصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في باكستان بواقع 730 حالة إصابة أخرى خلال مدة 24 ساعة أخيرة، ليصل الى 285 ألف و921 شخص.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وسائل الاعلام الباكستانية ان 17 مصابا فارفوا حياتهم من هذا المرض، لتصل حصيلة الضحايا الاجمالية الى 6 آلاف و129 مصاب.

تعافى 16 ألفا و599 مصاب من المرض.