إعادة انتخاب موريسيو سليمان رئيسا للمجلس العالمي للملاكمة
AzerTAg.az
١٣.٠٨.٢٠٢٠ [١٥:٣٩]
باكو، 13 أغسطس (أذرتاج)
اعيد انتخاب موريسيو سليمان رئيسا للمجلس العالمي للملاكمة.
أفادت وكالة اذرتاج ان سليمان حصل على كل أصوات المجلس التنفيذي، حسبما افاد المجلس.
يعمل موريسيو سليمان في هذا المنصب منذ فبراير عام 2014. قبله تولى هذا المنصب والده خوسي سليمان لمدة 39 عاما.
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