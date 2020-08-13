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    النيابة العامة الأذربيجانية تفعّل صفحاتها في شبكات التواصل الاجتماعي

    ١٣.٠٨.٢٠٢٠ [١٥‎:٤٣]

    باكو، 13 أغسطس (أذرتاج).

    قامت النيابة العامة الأذربيجانية بتفعيل صفحاتها في شبكات التواصل الاجتماعي فيسبوك وانستغرام وتويتر ويوتيوب وتيلغرام ولينكدن، ذلك لتزويد المجتمع بمعلومات عن نشاط الهيئات النيابية بأقصر وقت ممكن.

    AZERTAG.AZ :النيابة العامة الأذربيجانية تفعّل صفحاتها في شبكات التواصل الاجتماعي
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    النيابة العامة الأذربيجانية تفعّل صفحاتها في شبكات التواصل الاجتماعي