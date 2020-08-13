باكو، 13 أغسطس (أذرتاج). قامت النيابة العامة الأذربيجانية بتفعيل صفحاتها في شبكات التواصل الاجتماعي فيسبوك وانستغرام وتويتر ويوتيوب وتيلغرام ولينكدن، ذلك لتزويد المجتمع بمعلومات عن نشاط الهيئات النيابية بأقصر وقت ممكن.

AZERTAG.AZ : النيابة العامة الأذربيجانية تفعّل صفحاتها في شبكات التواصل الاجتماعي

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