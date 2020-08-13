النيابة العامة الأذربيجانية تفعّل صفحاتها في شبكات التواصل الاجتماعي
AzerTAg.az
١٣.٠٨.٢٠٢٠ [١٥:٤٣]
باكو، 13 أغسطس (أذرتاج).
قامت النيابة العامة الأذربيجانية بتفعيل صفحاتها في شبكات التواصل الاجتماعي فيسبوك وانستغرام وتويتر ويوتيوب وتيلغرام ولينكدن، ذلك لتزويد المجتمع بمعلومات عن نشاط الهيئات النيابية بأقصر وقت ممكن.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
١٢.٠٨.٢٠٢٠ [١١:٢٧]
٠٧.٠٨.٢٠٢٠ [١٦:٥٠]
٠٧.٠٨.٢٠٢٠ [١٤:٥٨]
١٣.٠٨.٢٠٢٠ [١٧:٥١]
١٣.٠٨.٢٠٢٠ [١٧:١٤]
١٣.٠٨.٢٠٢٠ [١٦:٤٤]
١٣.٠٨.٢٠٢٠ [١٣:٤٥]
١٣.٠٨.٢٠٢٠ [١٨:١٧]
١٣.٠٨.٢٠٢٠ [١٨:٠٩]
١٣.٠٨.٢٠٢٠ [١٨:٠١]
١٣.٠٨.٢٠٢٠ [١٧:٢١]
١٣.٠٨.٢٠٢٠ [١٢:٠٠]
١٢.٠٨.٢٠٢٠ [١٧:٥٣]
١٢.٠٨.٢٠٢٠ [١٧:٣٦]
١٢.٠٨.٢٠٢٠ [١٤:١٩]
١٢.٠٨.٢٠٢٠ [١٣:٠٩]
١٠.٠٨.٢٠٢٠ [١٦:٣٧]
٢٢.٠٧.٢٠٢٠ [١٣:٤٢]
١٨.٠٧.٢٠٢٠ [١٦:١٧]
٢٩.٠٧.٢٠٢٠ [١٨:٥٠]
١٠.٠٧.٢٠٢٠ [١١:٢٦]
١٣.٠٨.٢٠٢٠ [١٧:٥٣]
١٢.٠٨.٢٠٢٠ [١٦:٥٦]
١١.٠٨.٢٠٢٠ [١٦:٥٨]
١٠.٠٨.٢٠٢٠ [١٧:٤٣]
١٣.٠٨.٢٠٢٠ [١١:٤٦]
١٢.٠٨.٢٠٢٠ [١٢:٤٨]
١٠.٠٨.٢٠٢٠ [١٦:٢٨]
٠٨.٠٨.٢٠٢٠ [١٤:٢٣]
١٣.٠٨.٢٠٢٠ [١٥:٤٣]
١٣.٠٨.٢٠٢٠ [١٣:٤٧]
١٢.٠٨.٢٠٢٠ [١٥:٤٥]
١٢.٠٨.٢٠٢٠ [١٥:٢٤]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك