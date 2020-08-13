شرطة لوس آنجيلوس تبحث عن الأرمن الذين هاجموا على الاذربيجانيين أمام مبنى القنصلية الأذربيجانية العامة

باكو، 13 أغسطس (أذرتاج).

كما ورد سابقًا، نظمت مجموعة من الأرمن المقيمين في الولايات المتحدة الأمريكية وقفة احتجاجية أمام القنصلية العامة لأذربيجان في لوس أنجلوس بعد الاستفزاز العسكري الذي قامت به القوات المسلحة الأرمينية على حدود الدولة مع أذربيجان. خلال الحدث، هاجم المتظاهرون الأرمن المتطرفون على أفراد الجالية الأذربيجانية وجرحوا مواطنينا.

بعد الحادث، بدأت إدارة شرطة لوس أنجلوس في التحقيقات والتحريات حول جريمة كراهية ارتكبت ضد الأذربيجانيين، وفقًا لتقرير أذرتاج. قالت شرطة لوس أنجلوس إنها حددت هوية ثلاثة أشخاص على الأقل ارتكبوا هذه الجريمة. ونشرت الشرطة صورة لأحدهم، مشيرة إلى أنه كان من بين الذين هاجموا على القنصلية العامة لأذربيجان في لوس أنجلوس وأذربيجان وأظهر حماسة خاصة في هذا.

يشار إلى أن الرجل الذي نشرت صورته في وسائل الإعلام المحلية في عمر يتراوح ما بين 25-35 سنة، ويبلغ ارتفاعه 165-170 سم، وهو أصلع وملتح، وكان يرتدي قميصًا برتقاليًا فاتحًا أو ورديًا، بالإضافة إلى سوار على معصمه الأيسر.

وكان المشتبه بهما الآخران يرتديان قمصاناً سوداء وسراويل جينز زرقاء. لم يتم تقديم مزيد من المعلومات عنها.

تناشد شرطة لوس أنجلوس السكان وتستعينهم في العثور عليه.