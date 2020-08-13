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    أخبار رسمية


    الرئيس إلهام علييف يلتقي وفد برئاسة وزير الدفاع الوطني التركي

    ١٣.٠٨.٢٠٢٠ [١٦:٤٠]

    باكو، 13 أغسطس (أذرتاج).

    التقى الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في 13 أغسطس وزير الدفاع الوطني التركي خلوصي آكار ورئيس الأركان العامة للقوات المسلحة التركية اللواء ياشار كولير وقائد القوات البرية التركية اللواء اوميت دوندار وقائد القوات الجوية التركية اللواء خاكان كوتشوكآكيوز وقائد القوات البحرية التركية الأميرال في الاسطول عدنان اوزبال وغيرهم من أعضاء الوفد.

    أفادت وكالة أذرتاج ان سفير جمهورية تركيا اركان اوزاورال حضر اللقاء.

    AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف يلتقي وفد برئاسة وزير الدفاع الوطني التركي
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