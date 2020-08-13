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    الفريق الأذربيجاني للدبابات يحضر مسابقة "بياتلون الدبابات" في موسكو

    ١٣.٠٨.٢٠٢٠ [١٧:١٤]

    باكو، 13 أغسطس / آب، (أذرتاج)

    غادر العسكريون الأذربيجانيون إلى مدينة موسكو للمشاركة في مسابقة "بياتلون الدبابات" في اطار مباريات "الألعاب العسكرية الدولية - 2020".

    أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع الأذربيجانية ان المسابقة ستعقد في الفترة ما بين 23 أغسطس – 5 سبتمبر.

    AZERTAG.AZ :الفريق الأذربيجاني للدبابات يحضر مسابقة "بياتلون الدبابات" في موسكو
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