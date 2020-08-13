أوزبكستان تقرر تخفيف الحجر الصحي ابتداء من 15 أغسطس

طشقند، 13 أغسطس (أذرتاج).

ستبدأ أوزبكستان تخفيف حالة الحجر الصحي بشكل مرحلي ابتداء من 15 أغسطس.

أفاد المراسل الخاص لاذرتاج ان جاء ذلك في كلمة القاها رئيس الجهورية شوكت ميرزيويف في مؤتمر عن بعد.

قال انه ستستأنف الرحلات الجوية الداخلية و حركة القطارات والسيارات في 15 أغسطس. كما ستفتح المصايف والفنادق والمتاحف والمراكز الصحية للأطفال ومرافق للحلاقة وصالونات التجميل ومقاهي في الهواء الطلق ابتداء من ذلك الوقت. كذلك يسمح بتنظيم أفراح وغيرها من الحفلات العائلية مع 30 اشخاص على الاغلب.

ستستأنف حركة السيارات بين الأقاليم وعمل المواصلات العامة باستثناء ميترو انفاق ابتداء من 17 أغسطس.

ابتداء من 20 أغسطس يبدأ العمل في متاجر الألبسة ومواد الانشاء والمحلات التجارية الكبيرة وصالات رياضية ونوادي الفيتنس واحواض مائية.