1592 إصابة بكورونا في أوكرانيا خلال يوم

كييف، 13 أغسطس / آب، (أذرتاج)

ارتفع عدد المصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في اوكرانيا خلال اليوم الأخير.

قالت وزارة الصحة الاوكرانية إن حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 ارتفعت بواقع 1592 حالة إصابة أخرى خلال مدة 24 ساعة أخيرة ووصلت الى 86 الفا و140 شخص.

وتوفي 22 مصابا منهم خلال 24 ساعة أخيرة ليصل عدد حالات الوفاة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في البلد 1992 حالة وفاة مفيدة أن 85 في المائة من الفارقين حياتهم بسبب المرض كانوا يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية والسكري والفشل الكلوي.

واشارت الى أن 45 الفا و686 مصاب تعافوا تماما وترخصوا.

و60 في المائة من المصابين في اوكرانيا من الذين تتراوح اعمارهم بين 30-59 سنة و20.7 في المائة منهم بين 60-100 سنة.

يذكر أن البلد اعلن نظام الحجر الصحي الخاص الى 31 أغسطس.