  • الرئيسية
    • / أخبار عالمية

    أخبار عالمية


    ارتفاع حالات الإصابة بكورونا في الهند خلال يوم

    ١٣.٠٨.٢٠٢٠ [١٧:٤١]

    باكو، 13 أغسطس / آب، (أذرتاج)

    أصيب 67 ألفا و66 شخص بعدوى فيروس كورونا المستجد في الهند خلال الساعات الـ24 الماضية، ليصل عدد المصابين الاجمالي الى مليونين و395 ألف و471 شخص حتى الآن.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن الموقع الالكتروني "Worldometers" على الإنترنت أن 950 مصاب فقدوا حياتهم خلال آخر 24 ساعة وارتفعت حصيلة ضحايا الفيروس التاجي الى 47 أالفا و138 مصاب.

    تحتل الهند المرتبة الثالثة في عدد حالات الإصابة بكوفيد -19 بعد الولايات المتحدة والبرازيل والرابعة في عدد الوفيات.

    AZERTAG.AZ :ارتفاع حالات الإصابة بكورونا في الهند خلال يوم
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٣.٠٨.٢٠٢٠ [١٧:٥‎٩]
    العراق: 3441 إصابة و57 وفاة من كورونا
    ١٣.٠٨.٢٠٢٠ [١٧:١٥‎]
    1592 إصابة بكورونا في أوكرانيا خلال يوم
    ١٣.٠٨.٢٠٢٠ [١٧:١٤]
    أوزبكستان تقرر تخفيف الحجر الصحي ابتداء من 15 أغسطس
    ١٣.٠٨.٢٠٢٠ [١٦:٤٠]
    حوالي 20 الف وفاة من كورونا في ايران
    ارتفاع حالات الإصابة بكورونا في الهند خلال يوم