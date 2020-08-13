ارتفاع حالات الإصابة بكورونا في الهند خلال يوم

باكو، 13 أغسطس / آب، (أذرتاج)

أصيب 67 ألفا و66 شخص بعدوى فيروس كورونا المستجد في الهند خلال الساعات الـ24 الماضية، ليصل عدد المصابين الاجمالي الى مليونين و395 ألف و471 شخص حتى الآن.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن الموقع الالكتروني "Worldometers" على الإنترنت أن 950 مصاب فقدوا حياتهم خلال آخر 24 ساعة وارتفعت حصيلة ضحايا الفيروس التاجي الى 47 أالفا و138 مصاب.

تحتل الهند المرتبة الثالثة في عدد حالات الإصابة بكوفيد -19 بعد الولايات المتحدة والبرازيل والرابعة في عدد الوفيات.