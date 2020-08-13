أذربيجان: تسجيل 91 حالة جديدة للاصابة بكوفيد 19 و211 حالة شفاء و3 حالات وفاة

باكو، 13 أغسطس / آب، (أذرتاج)

أصيب 91 شخص بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أذربيجان خلال يوم. وتعافى 211 شخص من هذا المرض وتوفي 3 أشخاص.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 33 ألفا و915 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 31 الفا و269 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 500 مريض ويستمر علاج 2146 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال المدة الماضية 812 الف و33 فحص طبي.