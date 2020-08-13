1.5 مليار دولار حجم الشحن من إيران الى روسيا عبر أذربيجان

طهران، 13 أغسطس (أذرتاج).

خلال الفترة الماضية للعام الحالي بلغ الحجم الإجمالي للشحن من ايران الى روسيا بقيمة 1.5 مليار دولار.

أفاد المراسل الخاص لأذرتاج ان هذه الكلمات قالها رئيس إدارة الجمارك الإيرانية مهدي ميرأشرفي. قال ان قيمة الصادرات بلغت 4.3 ملايين دولار في الفترة نفسها في العام الماضي.

يجب الذكر ان سبب هذه الزيارة هو تشغيل سكة الحديد بين إيران وأذربيجان. بعد تشغيل خط سكة الحديد بين استارا الإيرانية واستارا الأذربيجانية بدأت ولايات كيلان وجولستان ومازاندران وأردبيل وأذربيجان الشرقية تصدير الى روسيا منتجاتها أكثر.

ان سكة حديد أستارا الإيرانية واستارا الأذربيجانية امتداد سكة الحديد بين قزوين ورشت التي تعتبر جزءا مكونا لممر النقل الدولي "الشمال والجنوب". قد تم تسخير جزء هذا الخط في قزوين ورشت. والأعمال في جزئه في رشت – استارا مستمرة. بعد استكمال الاعمال في هذا الخط ستزيد إمكانيات تصدير في الولايات الجنوبية في إيران وستنقل كل البضائع المصدرة عبر أراضي جمهورية أذربيجان الى روسيا. حاليا يتم نقل البضائع بالشاحنات من الولايات الشمالية لإيران الى مدينة استارا ومنها تنقل بسكك الحديد الى روسيا عبر أذربيجان.

في المستقبل تنضم بلدان آسيا الشرقية الجنوبية والخليج الى سكة الحديد قزوين-رشت-أستارا الإيرانية – استارا الأذربيجانية لتوسيع علاقاتها التجارية مع روسيا وأوروبا. وهذا سيؤدي الى زيادة أرباح أذربيجان من الترانزيت، كذلك زيادة عدد الشركاء التجاريين من الشرق لأذربيجان.