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    تخطيط عقد منتدى الأعمال عن بعد "صنع في أذربيجان"

    ١٤.٠٨.٢٠٢٠ [١٠:٥‎٣]

    باكو، 14 أغسطس، أذرتاج

    في النصف الأول من شهر سبتمبر سيعقد منتدى الأعمال الافتراضي تحت عنوان "صنع في أذربيجان" (“Made in Azerbaijan”) بتنظيم شركة “Caspian Event Organisers” بمشاركة مستوردين من روسيا والإمارات العربية المتحدة.

    أبلغت الشركة وكالة أذرتاج أن المنتدى الذي سيعقد في شكل اجتماعات B2B سيوفر فرصة فريدة للمصدِّرين الأذربيجانيين لتقديم منتجاتهم والعثور على شركاء وتوقيع العقود. تمت دعوة الشركات الصناعية المحلية المهتمة بتصدير منتجاتها وخدماتها إلى الإمارات وروسيا للمشاركة في المنتدى. وستعقد الاجتماعات يومي 1-2 سبتمبر مع المستوردين الإماراتيين في مجال صناعة الأغذية والزراعة وفي 3-4 سبتمبر مع المستوردين الروس وفي فترة 8 - 9 سبتمبر مع المستوردين الإماراتيين في صناعة البناء وفي فترة 10 - 11 سبتمبر مع المستوردين الروس.

    يمكن للراغبين في حضور الاجتماعات مع المستوردين الروس التسجيل بواسطة الرابط الخاص (https://b2b-rus.ceo.az/register_as_exporter-az) للمشاركة في الاجتماعات مع المستوردين الإماراتيين بواسطة الرابط (https://b2b-uae.ceo.az/register-as-exporter)

    بفضل البرنامج المعد من قبل شركة “Caspian Event Organisers” خصيصاً لمثل هذه الأحداث ستعقد جميع الاجتماعات افتراضياً على منصة مؤتمتة كاملاً. تسمح هذه المنصة للشركات بجدولة الاجتماعات بشكل مستقل مع الشركاء المحتملين وعقد هذا الاجتماع في مكتباتها الافتراضية الشخصية.

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    تخطيط عقد منتدى الأعمال عن بعد "صنع في أذربيجان"