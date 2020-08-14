قرية قيريز الشهيرة تقع على ارتفاع 2200 متر من فوق مستوى سطح البحر (صور)

قوبا، 14 أغسطس / آب، (أذرتاج)

تقع على ارتفاع 2200 متر من فوق مستوى سطح البحر، على أحضان جبل آغ داغ وعلى ضفتي نهر قوديالتشاي.

في القرية ينابيع وكهوف وعدة شلالات ومعالم أثرية وسياحية. قرية قيريز في محافظة قوبا احدى أبرد القرى في أذربيجان. يكون شتاؤها قاسيا. كما تدهش المناظر الصيفية لقرية قيريز أولئك الذين يرونها، التي تجذب الانتباه بشلالها المتجمد في فصل الشتاء.

تقدم أذرتاج صور التقطها رومان إسماعيلوف اثناء رحلته الى قرية قيريز.