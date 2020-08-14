الرئيس إلهام علييف: المناورات العسكرية دليل آخر على الاخوة والوحدة بين تركيا وأذربيجان

باكو، 14 أغسطس (أذرتاج).

اليوم آخر يوم في المناورات العسكرية التركية الأذربيجانية المشتركة. تنتهي المرحلة الأولى للمناورات العسكرية. هذا حدث مميز جدا ويظهر مرة أخرى الوحدة والاخوة بيننا. خلال عدة أيام تجرى مناورات في المدن المختلفة في بلدنا. لهذه المناورات أهمية بالغة من حيث التعاون العسكري من جهة، كذلك من حيث تعزيز العلاقات بين الناس والاخوة بين الشعبين من جهة أخرى.

أفادت وكالة أذرتاج ان هذه الكلمات قالها الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف في استقباله وفدا تركيا يرأسه وزير الدفاع الوطني التركي خلوصي آكار في 13 أغسطس.

قال الرئيس : " هذا تقليدي. كما تعلمون، تجرى كل سنة في أذربيجان وتركيا اكثر من 10 مناورات مشتركة. فاجراء هذه المناورات أمر عادي. لا حاجة الى البحث عن حالة طارئة في هذا الامر. ونشاهد ان هذه المناورات تثير قلقا لدى بعض البلدان. لكن لا أساس لهذا. هذا دليل آخر على الوحدة والأخوة بين تركيا وأذربيجان."