إخماد الحريق في منطقة تشيشمي التركية

إسطنبول، 14 أغسطس / آب، (أذرتاج)

تتواصل عمليات مكافحة الحرائق في منطقة تشيشمي لإقليم إزمير إحدى المناطق السياحية في تركيا.

أفادت وكالة أذرتاج ان أكثر من 100 عربة إطفاء وطائرتان و20 مروحية وحوالي 400 فرد تشارك في إخماد النيران. تم اخلاء سكان اربع مستوطنات فى منطقة الحريق.

وزار وزير الزراعة والغابات التركي بكير باكدميرلي المكان ليلاً.

امتد الحريق إلى أكثر من 50 هكتارا حتى الآن.