باكو، 14 أغسطس / آب، (أذرتاج) صدرت أذربيجان 2356 نوع من المنتجات خلال أشهر يناير – يوليو من العام الجاري. أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الجمارك الحكومية أن تكلفة عمليات التصدير في أذربيجان بلغت 9 مليارات و131.1 مليون دولار أمريكي خلال 7 أشهر.

AZERTAG.AZ : تصدير 2050 نوع من المنتجات خلال 5 أشهر

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