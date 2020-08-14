  • الرئيسية
    • / اقتصاد

    اقتصاد


    تصدير 2050 نوع من المنتجات خلال 5 أشهر

    ١٤.٠٨.٢٠٢٠ [١٣:٥‎٣]

    باكو، 14 أغسطس / آب، (أذرتاج)

    صدرت أذربيجان 2356 نوع من المنتجات خلال أشهر يناير – يوليو من العام الجاري.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الجمارك الحكومية أن تكلفة عمليات التصدير في أذربيجان بلغت 9 مليارات و131.1 مليون دولار أمريكي خلال 7 أشهر.

    AZERTAG.AZ :تصدير 2050 نوع من المنتجات خلال 5 أشهر
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٤.٠٨.٢٠٢٠ [١٥‎:٣٩]
    مشاركة ممثل أذربيجان في اجتماع خط الكابلات الرئيسي الفائق السرعة للمعلومات لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ
    ١٤.٠٨.٢٠٢٠ [١٤:٥‎١]
    الدين الجورجي لأذربيجان يبلغ 6 ملايين و107 ألف دولار
    ١٤.٠٨.٢٠٢٠ [١٠:٥‎٣]
    تخطيط عقد منتدى الأعمال عن بعد "صنع في أذربيجان"
    ١٣.٠٨.٢٠٢٠ [١٨:٠٩]
    1.5 مليار دولار حجم الشحن من إيران الى روسيا عبر أذربيجان
    تصدير 2050 نوع من المنتجات خلال 5 أشهر