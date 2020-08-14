تصدير 2050 نوع من المنتجات خلال 5 أشهر
AzerTAg.az
١٤.٠٨.٢٠٢٠ [١٣:٥٣]
باكو، 14 أغسطس / آب، (أذرتاج)
صدرت أذربيجان 2356 نوع من المنتجات خلال أشهر يناير – يوليو من العام الجاري.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الجمارك الحكومية أن تكلفة عمليات التصدير في أذربيجان بلغت 9 مليارات و131.1 مليون دولار أمريكي خلال 7 أشهر.
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