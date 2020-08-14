البوابة الأوزبكية تنشر مقالاً عن محاولات توطين الأرمن اللبنانيين في الأراضي الأذربيجانية المحتلة

طشقند، 14 أغسطس، أذرتاج

نشرت بوابة interpress.uz الأوزبكية مقالاً عن محاولات التوطين غير القانوني للأرمن اللبنانيين في الأراضي الأذربيجانية التي تحتلها أرمينيا.

يشير المقال إلى تعليق المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأذربيجانية ليلى عبد اللاييفا على مسألة إعادة توطين اللبنانيين من الأصول الأرمنية في الأراضي الأذربيجانية المحتلة بعد الانفجار في لبنان: "ليست هذه أول مرة تستخدم فيها أرمينيا الوضع في المنطقة لأغراضها المشينة ومحاولاتها لتوطين السكان الأرمن من بعض دول الشرق الأوسط بشكل غير قانوني في منطقة قارباغ الجبلية لأذربيجان والمناطق المحيطة بها."

ويشار إلى أن الاستيطان غير القانوني من قبل أرمينيا قد سُجل أيضا في تقارير بعثات تقصي الحقائق لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا. إن أفعال أرمينيا هذه تشكل انتهاكاً صارخاً للعرف الإنساني الدولي، فضلاً عن اتفاقية جنيف لعام 1949 وبروتوكولاتها الإضافية.