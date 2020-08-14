بريتيش بتروليوم: سبب تأخير مشروع "أذري المركزي الشرقي" قيود مفروضة نتيجة العدوى

باكو، 14 أغسطس، أذرتاج

تواصل تركيب الوحدات العلوية للمنصة، بما في ذلك وحدة الحفر التي تم بناؤها في الربع الثاني من هذا العام في إطار مشروع "أذري المركزي الشرقي" (ACE) والذي يعد المرحلة التالية في تطوير وحدة حقل "أذري-جيراق-كونشلي" (ACG) في ساحة البناء والتركيب في منطقة "بيبي هيبت"، وصنع وحدات الدعائم في مصنع حيدر علييف للاساسات للمياه العميقة بباكو مع مراعاة إجراءات للحفاظ على التباعد الآمن وتقليل عدد الموظفين في هذا المجال. كأول عملية للرفع الرئيسي، تم رفع السطح السفلي لوحدة دعائم الحفر ونقلت المعدات الكبيرة الأولية إلى باكو في غضون الربع. اكتملت عملية رفع الوحدة العلوية التالية في يوليو.

أبلغت شركة BP أذربيجان وكالة أذرتاج أن بناء الوحدة السكنية مستمر في السويد. وتم إنشاء الهياكل تحت سطح البحر في موقع البناء لمصنع حيدر علييف للقواعد المائية العميقة بباكو أيضًا، وتمت تغطية خطوط الأنابيب تحت سطح البحر بطلاء في مؤسسة الخزر لتغطية الأنابيب (Caspian Pipe Coating (CPC)).

ومع ذلك، أدت القيود التي فرضها عدوى COVID-19 في البلاد وحول العالم إلى التأخير في تسليم المواد والمعدات الكبيرة. ومع ذلك، يواصل فريق المشروع تنفيذ العمل عن كثب مع جميع الأطراف لتحقيق أفضل النتائج في إطار المشروع، وخطة التثبيت في الخارج لأكوام وحدات الدعائم في الربع الثالث من هذا العام سارية المفعول.