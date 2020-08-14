انخفاض حجم التبادل التجاري الخارجي في جورجيا

تبليسي، 14 أغسطس / آب، (أذرتاج)

بلغ حجم التبادل التجاري الخارجي في جورجيا حوالي 6 مليارات دولار في الفترة ما بين يناير - يوليو من العام الجاري، الأمر الذي انخفض بنسبة 17.6 في المائة مقارنة بالفترة المقابلة من عام 2019.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن اللجنة الإحصائية الحكومية الجورجية أن الصادرات في التجارة الخارجية لجورجيا خلال أشهر يناير – يوليو للعام الجاري انخفضت بنسبة 16.8 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي وبلغت 1.8 مليون دولار.

يذكر أن الواردات بلغت 4.3 مليار دولار، الأمر الذي انخفضت 17.9 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019.