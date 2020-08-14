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    ارتفاع عدد المصابين بكورونا في أوزبكستان

    ١٤.٠٨.٢٠٢٠ [١٤:٣٨]

    طشقند، 14 أغسطس / آب، (أذرتاج)

    يستمر عدد المصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في الزيادة في أوزبكستان.

    ارتفع عدد المصابين بالفيروس التاجي بواقع 671 شخص آخر خلال مدة 24 ساعة أخيرة، ليصل العدد الاجمالي الى 33 ألفا و561 شخص.

    أفادت وكالة أذرتاج ان حالات الوفاة من مرض كوفيد 19 ارتفعت بواقع 7 أشخاص خلال الساعات الـ24 الماضية، ليصل عدد الوفيات الإجمالي بالعدوى الى 218 شخص.

    يتم علاج 6130 شخص في المستشفيات، منهم 1340 في حالة حرجة.

    AZERTAG.AZ :ارتفاع عدد المصابين بكورونا في أوزبكستان
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