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    اقتصاد


    الدين الجورجي لأذربيجان يبلغ 6 ملايين و107 ألف دولار

    ١٤.٠٨.٢٠٢٠ [١٤:٥‎١]

    تبليسي، 14 أغسطس / آب، (أذرتاج)

    بلغ حجم الدين الخارجي العام لجورجيا 6.5 مليار دولار أمريكي.

    وتبلغ حصة الحكومة من هذا المبلغ 6.3 مليون دولار.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة المالية الجورجية أن حجم دين جورجيا لأذربيجان استقر 6 ملايين و107 ألف دولار في 1 أغسطس من هذا العام.

    تتخذ ألمانيا (493.5 مليون دولار) وفرنسا (558.2 مليون دولار) واليابان (216.4 مليون دولار) في الأماكن الثلاثة الأولى للدول التي تدينها جورجيا أكثر.

    AZERTAG.AZ :الدين الجورجي لأذربيجان يبلغ 6 ملايين و107 ألف دولار
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